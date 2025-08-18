news_header_top
Культура 18 августа 2025 18:07

В здании Татарской филармонии грядет реконструкция с элементами капремонта

Здание Татарской государственной филармонии имени Тукая готовится к реконструкции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор учреждения культуры Кадим Нуруллин.

«В филармонии сейчас состояние ожидания ремонта. Выполняется ПСД – проектно-сметная документация. То есть мы в стадии начала и приступаем к документированию предстоящей работ в плане реконструкции с элементами капремонта. Ожидается это, скорее всего, через год», – сказал Нуруллин.

Подробнее планы преображения помещений руководитель учреждения раскрывать не стал. Отметил лишь, что существовавшие несколько лет назад планы организовать дополнительное пространство для зрителей, возведя пристрой к заднему фасаду нынешнего здания, уже не актуальны.

«С того момента утекло столько воды… Подобные прежним планам дворики появились во многих местах. Мы сейчас этим никого не удивим. Развитие города диктует свои условия. С этого момента мы акцент убрали. Но облагораживать сквер около филармонии мы будем. Он, кстати, только 3 месяца назад стал относиться к территории филармонии, хотя много лет до этого в народе назывался сквер филармонии», – пояснил директор филармонии имени Тукая.

В 2018 году сообщал о предполагаемом варианте реконструкции здания с обустройством внутреннего двора и «разворотом парадного входа на 180 градусов».

Новый, 89-й, сезон филармония начнет 21 августа концертом-посвящением 90-летию Ильгама Шакирова.

