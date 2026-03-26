В здании мирового суда Ново-Савиновского района Казани прошли противопожарные учения

В здании судебных участков мировых судей Ново-Савиновского района столицы Татарстана состоялись первые в текущем году противопожарные учения. Тренировка была организована совместными усилиями Министерства юстиции РТ и Главного управления ФССП по РТ.

Согласно тактическому замыслу учений, возгорание случилось в кабинете помощника мирового судьи. Автоматическая система оповещения сработала корректно, и 25 сотрудников судебных участков успешно покинули здание за 1 минуту 39 секунд без посторонней помощи, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

«Время эвакуации соответствует нормативам, что свидетельствует о достаточной подготовленности аппаратов к действиям при пожаре», – отметил заместитель министра юстиции Татарстана Марат Низамиев.

Ключевым эпизодом учений стала демонстрация спасательной операции. Сотрудники МЧС провели поиск и эвакуацию условного пострадавшего из задымленного помещения с последующей передачей медицинским работникам для оказания неотложной помощи.

Когда активная фаза учений завершилась, специалисты провели детальный анализ действий каждого подразделения с указанием положительных моментов и направлений для совершенствования.

«Подобные тренировки на судебных участках региона проводятся регулярно – это неотъемлемая часть системы обеспечения безопасности и поддержания готовности персонала к действиям в экстремальных условиях», –подытожил замминистра.