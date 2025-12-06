В здании мирового суда Арского района РТ прошли пожарные учения

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В здании судебных участков мировых судей Арского района Татарстана состоялись пожарные учения с элементами спасательной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Мероприятие совместно организовали Министерство юстиции республики и Главное управление ФССП по Татарстану с привлечением нескольких экстренных служб.

Согласно легенде учений, пожар возник в одном из кабинетов первого этажа, создав угрозу для находящихся в здании людей. Система оповещения сработала, дав сигнал о немедленной эвакуации.

«Эвакуация прошла быстро и организованно. Девять сотрудников покинули здание самостоятельно и своевременно после сигнала тревоги, что показывает хорошую подготовку сотрудников аппаратов судебных участков», – заявили в Минюсте РТ.

Во время учений уделили особое внимание спасению условно пострадавшего. Сотрудники МЧС в защитном снаряжении оперативно обнаружили и вывели человека из задымленного помещения, после чего передали его бригаде скорой помощи.

«Время реагирования пожарных расчетов было оперативным от момента поступления сигнала. Взаимодействие между различными службами также было на должном уровне», – отметил начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей Ленар Гайниев.

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность на территории вокруг здания и не допускали посторонних лиц в зону проведения учений. Медики организовали пункт первой помощи и показали порядок действий при различных травмах, возможных при пожаре.

После завершения активной фазы руководители учений провели детальный разбор действий всех участников. Были отмечены как сильные стороны, так и моменты, нуждающиеся в доработке.