В здании бывшей Билярской больницы создадут большой музейный комплекс

В Билярске в бывшем здании больницы уже начались работы по созданию большого музейного комплекса. Об этом на заседании Совета Алексеевского района сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.

«Наконец решился вопрос о создании современного музейного комплекса в здании бывшей Билярской больницы. Мы к этому давно шли. Первые деньги выделены, работы уже начались. Уверен, сделаем там достойных этих мест комплекс», — отметил докладчик.

Кроме того, в этом году выделено около 140 млн рублей на реконструкцию инженерных систем Святого Ключа в Билярском музее-заповеднике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на базе бывшего здания Алексеевской ЦРБ в Билярске откроют музейный комплекс. Стоимость работ составит почти 74 млн рублей.