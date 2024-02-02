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В здании бывшей Билярской больницы создадут большой музейный комплекс
В Билярске в бывшем здании больницы уже начались работы по созданию большого музейного комплекса. Об этом на заседании Совета Алексеевского района сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.
«Наконец решился вопрос о создании современного музейного комплекса в здании бывшей Билярской больницы. Мы к этому давно шли. Первые деньги выделены, работы уже начались. Уверен, сделаем там достойных этих мест комплекс», — отметил докладчик.
Кроме того, в этом году выделено около 140 млн рублей на реконструкцию инженерных систем Святого Ключа в Билярском музее-заповеднике.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на базе бывшего здания Алексеевской ЦРБ в Билярске откроют музейный комплекс. Стоимость работ составит почти 74 млн рублей.
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