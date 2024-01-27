news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 27 января 2024 08:00

На базе бывшего здания Алексеевской ЦРБ в Билярске откроют музейный комплекс

Скопировать ссылку

В здании бывшего здания Алексеевской центральной районной больницы в Билярске откроют музейный комплекс. Информация размещена в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Сейчас здесь расположена врачебная амбулатория. Стоимость работ составит почти 74 млн рублей. На эти средства подрядчику предстоит провести капитальный ремонт здания, а также очистить территорию от мусора.

Помимо этого, в госконтракт входит капитальный ремонт восьми музеев и домов культуры, а также одного музыкального театра в районах. Общая стоимость работ, включая те, что пройдут в Билярске, составит 336 млн рублей.

До 1 декабря подрядчику предстоит обновить следующие объекты:
— сельские ДК в селе Алексеевка Бавлинского района, в Средних Алатах и Чувашлях Высокогорского района, в селе Осиново. Для трех последних понадобятся также мебель, оборудование и благоустройство территории;
— музей в Зеленодольске, краведческие музеи в Бавлах, Верхнем Услоне и Высокой Горе с приобретением оборудования, мебели и благоустройством территории;
— Зеленодольский музыкальный театр.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, а источником финансирования работ — бюджет республики.

#капремонт #больница #музеи татарстана
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2