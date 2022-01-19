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Спорт
19 января 2022  14:33
Дамир Садриев

В «ЗаряДе» Даниса Зарипова прокомментировали продажу фабрики хоккейных клюшек

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В компании по производству хоккейных клюшек «ЗаряД» прокомментировали информацию, касательно продажи комплекса. 

По словам представителей компании, здание на продажу выставил арендодатель. «Здание на продажу выставил арендодатель. Само производство как работало, так и будет работать. В случае, если здание продадут, у нас сменится арендодатель», - рассказали «Челнинским известиям» в ООО «ЗаряД».

Напомним, ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что капитан «Ак Барса» Данис Зарипов решил продать завод «ЗаряД» в Набережных Челнах.

#хоккей #ХК Ак барс #Данис Зарипов
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