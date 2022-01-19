Данис Зарипов продает фабрику хоккейных клюшек «Заряд» за 100 млн рублей

Капитан казанского «Ак Барса» и по совместительству совладелец завода «ЗаряД» в Набережных Челнах Данис Зарипов выставил на продажу фабрику по производству хоккейных клюшек. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Фото: avito.ru

Соответствующее объявление о продаже опубликовано в сети.

Как сообщается, производственный комплекс продается с действующим арендатором. В комплекс входят производственный корпус, 1-этажный склад готовой продукции, газораспределительная подстанция, здание цеха инкрустации со складом готовой продукции, а также земельный участок общей площадью более 19 тысяч квадратных метров.

Продавец оценивает комплекс в 100 миллионов рублей.