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Спорт
19 января 2022  12:19
Дамир Садриев

Данис Зарипов продает фабрику хоккейных клюшек «Заряд» за 100 млн рублей

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Капитан казанского «Ак Барса» и по совместительству совладелец завода «ЗаряД» в Набережных Челнах Данис Зарипов выставил на продажу фабрику по производству хоккейных клюшек. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

 

Фото: avito.ru

Соответствующее объявление о продаже опубликовано в сети.

Как сообщается, производственный комплекс продается с действующим арендатором. В комплекс входят производственный корпус, 1-этажный склад готовой продукции, газораспределительная подстанция, здание цеха инкрустации со складом готовой продукции, а также земельный участок общей площадью более 19 тысяч квадратных метров.

Продавец оценивает комплекс в 100 миллионов рублей. 

#ХК Ак барс #зарипов данис #кхл
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