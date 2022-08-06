В жару в Татарстане зафиксировали новый рекорд потребления электроэнергии

В Татарстане зафиксировали новый максимум потребления электрической мощности во время экстремально высоких температур, сообщает пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

Значение нового максимума отмечено 4 августа: при среднесуточной температуре +22,5 градуса потребление составило 4045 МВт, что на 38 МВт превышает показатели прошлого года. На это в первую очередь повлияло увеличение потребления предприятиями нефтеперерабатывающего комплекса и производителями электрооборудования.

При этом отмечается, что энергосистема Татарстана в условиях высокого уровня потребления мощности функционировала стабильно, так как заранее был сформирован резерв генерирующего оборудования.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что генерирующие предприятия Татарстана с января по июль 2022 года выработали 15,7 млрд кВт ч. При этом за первые шесть месяцев года потребление электроэнергии выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 19 млрд кВт·ч.