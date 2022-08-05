Татарстан увеличил производство электроэнергии на 3,2% за первую половину 2022 года

Генерирующие предприятия Татарстана с января по июль 2022 года выработали 15,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 3,2% больше выработки за такой же период 2021 года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

При этом за первые шесть месяцев года потребление электроэнергии выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 19 млрд кВт·ч.

Выработка электроэнергии генерирующими предприятиями Татарстана в июле этого года уменьшилась на 3,4% – до 2,1 млрд кВт·ч. Снижение показателя произошло в основном за счет уменьшения выработки Казанской ТЭЦ- 1, Казанской ТЭЦ-2, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ТЭЦ-2.

Потребление электричества жителями и предприятиями Татарстана в июле этого года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составило почти 2,6 млрд кВт.ч.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана в июле 2022 года составил 458 млн кВт·ч, а с января по июль этот показатель достиг 3,3 млрд кВт·ч.