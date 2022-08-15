В Запорожье прогремели взрывы после обстрела атомной станции из тяжелого оружия США

Сегодня в Энергодаре около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после очередного обстрела со стороны Украины. Более часа украинские военные вели массированный огонь из артиллерийских установок.

Обстрел велся по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщили в телеграм-канале администрации города. Всего за пару часов по городу и АЭС нанесено около 25 ударов из поставленных США тяжелых орудий.

При этом РИА Новости со ссылкой на главный совет военно-гражданской администрации уточняет, что пока радиационный фон в Энергодаре находится в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что жители стали массово покидать Энергодар на фоне постоянных обстрелов атомной станции.