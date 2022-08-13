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Ру Тат
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Политика
13 августа 2022  15:07

Жители стали массово покидать Энергодар после очередного обстрела атомной станции

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Сегодня украинские военные вновь обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в своем телеграм-канале представитель администрации региона Владимир Рогов. Очевидцы сообщают о взрывах и нескольких «прилетах» в районе АЭС и побережья Днепра.

В соцсетях сообщают, что жители массово покидают Энергодар и публикуют видеоролики с огромной пробкой на выезде из города.

Прекратить обстрелы ЗАЭС украинских военных неоднократно призывали не только в России, но и лидеры западных стран. При этом страны «Большой семерки» обозначили свое решение ситуации – они предложили передать станцию под контроль Украины.

Минобороны РФ обвинило Киев в ядерном терроризме, подчеркнув, что только усилиями военных удается избежать катастрофы, грозящей последствиями не только Украине, но и соседним странам.

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