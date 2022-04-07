В Запорожье флаг Украины заменили на Красное знамя и российский флаг

В поселке Розовка в Запорожской области глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместо украинского флага водрузили Красное знамя и флаг России. Видеофрагмент с места событий, опубликованный проектом Wargonzo, появился в Telegram-канале Турчака.



На этих кадрах глава самопровозглашенной независимой республики в окружении людей торжественно снимает флаг Украины и устанавливает вместо него знамя, а Турчак поднимает на этом же здании российский флаг.

Также секретарь генсовета ЕР заявил о том, что важнейшая задача сейчас – это помочь людям, обеспечить их продуктами питания, вещами первой необходимости, снабдить лекарствами местную больницу.

«Постепенно будем возвращаться к нормальной мирной жизни <...> Конечно, задают вопросы. Но мы понимаем, что самое главное сейчас – это оперативная помощь», – сказал Турчак, отвечая на вопрос, интересуются ли местные жители тем, что их ждет дальше.

Ранее популярная американская газета New York Times написала, что может предоставить видеозаписи, доказывающие факты расправы ВСУ над ранеными и пленными солдатами РФ.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на это заявление, отметил, что каждое нарушение прав человека на Украине должно обязательно рассматриваться.

Напомним, утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.