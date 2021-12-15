В Замелекесье Набережных Челнов запустили «Трамвай желаний»

В Набережных Челнах в микрорайоне Замелекесье дан старт новогодним мероприятиям. Украшением площадки в этом году стал «Трамвай желаний», который несколько лет находился на площади Азатлык. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела по работе со СМИ аппарата Горсовета Татьяна Колесникова.

«Трамвай желаний» представляет из себя красочно оформленный транспорт. Здесь он появился неслучайно: скоро здесь начнется прокладка новой трамвайной ветки.

Помимо новогоднего трамвая для детей в Замелекесье оборудовали ледяную горку, установили аттракционы, организовали игровые площадки. 14 декабря здесь состоялось открытие елки. Праздничная программа с представлениями, веселыми конкурсами и забавами собрала множество жителей этого микрорайона.

С наступающим праздником челнинцев поздравили замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина, депутат Госсовета Республики Татарстан Марсель Мингалимов, и.о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин. Артисты Центра культуры «Эврика» подарили гостям праздника веселые развлечения и яркие номера.

15 декабря открытие елки состоится на площади перед ДК «Энергетик», 16 декабря главный символ предстоящего праздника зажжется новогодними огнями в микрорайоне Бумажников и на бульваре «Шишкинский». 17 декабря торжественно откроется центральная новогодняя елка на площади Азатлык. 18 декабря жителей и гостей города приглашают на праздничную программу «Мир в ожидании чудес» в парк Победы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в трех городах Татарстана обсудили подготовку к Новому году.