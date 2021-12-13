«Весело веселье, тяжело похмелье»: в трех городах Татарстана обсудили встречу Нового года

Подготовку к Новому году обсудили сегодня в мэриях крупных городов республики — Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Как повлияют меры против Covid-19 на работу торговых и культурных учреждений, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Казань несколько лет подряд входит в топ-5 российских городов по путешествиям во время праздников

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Номерной фонд казанских отелей на новогодние праздники забронирован на 60%

На совещании в мэрии Казани градоначальник Ильсур Метшин отметил, что в последние годы в предновогоднем оформлении города все активнее участвуют предприятия туристической отрасли, заинтересованные в притоке гостей в праздничный период.

«Приезд туристов в этом году необходимо организовать с учетом всех эпидемических требований по коронавирусу», — подчеркнул Метшин.

Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова напомнила, что Казань несколько лет подряд входит в топ-5 российских городов по путешествиям во время праздников. По ее словам, гостиницы и отели столицы Татарстана на новогодние праздники уже заполнили номерной фонд на 60%. Посещение туристами татарстанской столицы будет организовано с учетом всех антиковидных мер.

«С 14 декабря по 10 января в Казанском Кремле пройдут театрализованные представления, новогодние экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое. В Центре „Эрмитаж Казань“ с 17 декабря будет открыта новогодняя выставка „Музыкальное волшебство“: там будут представлены механические куклы и антикварные редкости XVIII–XX веков из фондов крупнейшего частного собрания Европы», — сообщила Санникова.

С 14 декабря по 10 января в Казанском Кремле пройдут театрализованные представления, новогодние экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое Фото: © ИА «Татар-информ»

Атмосфера новогоднего торжества продолжится на Кремлевской набережной, где напротив Дворца земледельцев установили новогоднюю елку. Она уже привлекла большое внимание жителей и гостей города за счет необычного сквозного прохода в форме новогоднего шара.

«3 и 4 января комплекс „Туган авылым“ проводит ярмарку „Татар фаер“. Также в январе 2022 года стартует 7-й сезон красочного фольклорного театрализованного шоу Kazan, где действие переносит гостей в сюжет древних татарских сказок», — рассказала Санникова.

Отдельно директор Комитета по развитию туризма уделила внимание вопросу с размещением гостей татарстанской столицы в отелях города.

«В период с 30 декабря по 9 января уже забронировано 60% номерного фонда. В Москве эти цифры приближаются к 80%. Изменения показателей загрузки будут зависеть от санитарно-эпидемической обстановки в городе. И мы надеемся на ее улучшение», — заключила Дарья Санникова.

Казанцы смогут купить пихты и ели на 28 елочных базарах

В преддверии новогодних праздников в столице Татарстана заработают 28 елочных базаров в формате ярмарок. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

В Приволжском районе будут работать 11 елочных городков, в Советском — пять, один — в Кировском, по два — в Вахитовском и Авиастроительном, четыре — в Ново-Савиновском, в Московском — три.

В преддверии новогодних праздников в столице Татарстана заработают 28 елочных базаров в формате ярмарок Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Площадки начнут работать после 15 декабря, там жители города смогут приобрести ели, сосны и пихты. Цена за новогоднюю елку будет от 500 рублей, пихты — от 1 тыс. рублей. На продажу будут выставляться елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы», — добавил докладчик.

По словам Фазылянова, в дни продаж пройдут рейды по местам несанкционированной торговли, чтобы пресечь незаконную торговлю хвойными растениями.

После 31 декабря не проданные на ярмарках елки утилизируют — измельчат и передадут сельхозпроизводителям для хозяйственных нужд.

«Нам нужно понять, собираются ли они увеличить количество проверяющих QR-коды на входе»

Подготовку к Новому году обсудили и в мэрии Набережных Челнов. Как сообщил мэр города Наиль Магдеев, после 20 декабря в торговых центрах планируется наплыв покупателей, поэтому сотрудникам исполкома необходимо провести ревизию на этих объектах.

«Не смотрите на Новый год — требования и планку снижать не будем. “Весело веселье, тяжело похмелье”, — звучит русская поговорка. Чтобы после Нового года обстановка не осложнилась, на этой неделе проведем заседание оперштаба, проанализируем, как работают крупные торговые центры. После 20 декабря ожидается поток покупателей. С учетом трафика, который увеличится в преддверии новогодних праздников, необходимо организовать эту работу», — поручил мэр.

Градоначальник поручил усилить охрану на входах в торговые центры. По словам Магдеева, большое число покупателей не дает оснований не выполнять требования оперштаба и постановления Правительства Татарстана.

Наиль Магдеев: «Не смотрите на Новый год — требования и планку снижать не будем» Фото: nabchelny.ru

«Нам нужно понять — собираются ли они (представители торговых центров. — Ред.) увеличить количество проверяющих QR-коды на входе. Это должен быть не один, а несколько человек. Соответственно, к этому они должны быть технически готовы. Они должны понимать, что с одним сотрудником ЧОП будет трудно организовать такой контроль», — определил повестку градоначальник.

Главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев заверил, что в преддверии Нового года в Набережных Челнах проверят все крупные торговые центры на предмет соблюдения мер Роспотребнадзора. Помимо этого, будет усилен контроль мер безопасности во всех киноконцертных залах, домах культуры.

«Новый год — мероприятие веселое, но соблюдение антиковидных мер приоритетно», — добавил Бариев.

Особое внимание в учреждениях будет уделяться санитарной обработке, проведению термометрии и соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мероприятия запланированы для ограниченного количества детей с приглашением одного родителя, с соблюдением масочного режима.

В период новогодних праздников и зимних каникул утверждено дежурство администраций в соответствии с графиком.

«Будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Рустама Минниханова и Владимира Путина»

Главная площадка празднования Нового года в Набережных Челнах будет у Главной елки на площади перед мэрией. Праздничная программа 31 декабря «Под сиянием новогодней звезды» соберет лучших артистов и творческие коллективы города. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

«В 22.00 на площади прогремит красочный салют, продолжением которого станет видеодискотека и танцевальная программа. По традиции будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина», — отметил докладчик.

Также в этот день новогодние торжества пройдут в микрорайоне «Замелекесье», парке «Сидоровка» и на площади перед ДК «Энергетик».

Главная площадка празднования Нового года в Набережных Челнах будет у Главной елки на площади перед мэрией Фото: © nabchelny.ru

Череда новогодних праздников стартует уже сегодня, 13 декабря, в 18.00. В парке «Сидоровка» и на бульваре Энтузиастов откроются сразу две городские елки. 14 декабря в 18.00 зажгутся огни на новогодних елках в микрорайоне «Замелекесье» и во дворе дома №38/13. Всех желающих ждут на открытие елки на площади перед ДК «Энергетик» 15 декабря также в шесть часов вечера.

16 декабря в 16.00 главный символ предстоящего праздника зажжется новогодними огнями в микрорайоне «Бумажников» и на бульваре Шишкинский.

17 декабря в 17.30 торжественно откроется центральная новогодняя елка на площади Азатлык. Праздничную программу «Волшебный карнавал» откроет маскарадное шествие с участием сказочных и новогодних персонажей.

«На главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, прозвучат поздравления от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки, а участники первого городского конкурса „Новогодние герои“ поделятся, как правильно загадывать новогоднее желание и встречать Новый, 2022 год», — рассказал Рамиль Халимов.

Помимо этого, гостей праздника будут развлекать ростовые куклы, ходулисты. Изюминкой этого года станет театрализация «Проказники на снежном празднике».

18 декабря в 16.00 жителей и гостей города приглашаем на праздничную программу «Мир в ожидании чудес» в парк Победы.

Праздничные гулянья завершатся встречей старого Нового года во всех трех районах Набережных Челнов 13 января Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Праздничные рождественские гулянья пройдут 7 января на площади перед мэрией и на площади перед ДК „Энергетик“. Для челнинцев и гостей города подготовлены народные обрядовые игры, различные конкурсы», — поделился подробностями спикер.

Праздничные гулянья завершатся встречей Старого Нового года во всех трех районах города 13 января. Торжественные мероприятия пройдут в парке Победы и на площади перед ДК «Энергетик». На площади Азатлык челнинцы станут зрителями концертно-развлекательной программы «Волшебный праздник продолжается».

«Нижнекамск отличает от других наличие большого количества елочных городков, открытия которых не похожи друг друга»

Как было отмечено на совещании в мэрии Нижнекамска, в городе химиков к Новому году откроют восемь елочных городков. «Традиционно новогодние огни зажгутся в городском парке „Семья“, парке Нефтехимиков, парке чтения и отдыха имени Тукая, сквере Лемаева, парке „Великий“, парке „ТАНЕКО“, на набережной Камы и в сквере Шинников», — сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

Кроме того, елочные городки будут оформлены в Камских Полянах и 15 поселениях Нижнекамского района.

Открытия городских и районных елочных городков в Нижнекамске стартуют 23 декабря и продолжатся до 30 декабря Фото: мэрия Нижнекамска

«Открытия городских и районных елочных городков стартуют 23 декабря и продолжатся до 30 декабря. Нижнекамск отличает от других наличие большого количества елочных городков, открытия которых не похожи друг друга. Учитывая это, организаторы ежегодно выстраивают график таким образом, чтобы у жителей была возможность посетить все программы открытий», — рассказала Мубаракшина.

Помимо этого, свой новогодний облик обретают здания фасадов торговых центров, оформляются интерьеры залов, ведутся работы по организации новогодних фотозон.

Впервые с сегодняшнего дня и до 31 декабря с 10.00 до 14.00 в десяти дворах для горожан будут организованы небольшие продовольственные ярмарки по доступным ценам. В основном для реализации будет предложена молочная, хлебобулочная и мясная продукция.

«Почувствовать праздничную атмосферу в общественном транспорте, а именно в трамваях, можно уже сегодня. Нижнекамцев и гостей города будет радовать 17 празднично оформленных вагонов», — отметила докладчик.

По словам Гузель Мубаракшиной, традиционно празднично украшаются группы, холлы и залы детских садов, организуются новогодние фотозоны, тематические выставки. В период с 23 по 30 декабря в каждой возрастной группе пройдут праздничные утренники с погружением детей в атмосферу волшебства и чудесных превращений. Из рук самого долгожданного гостя — Деда Мороза каждый малыш, а это 17 366 человек, получит сладкий новогодний подарок.

В новогодние праздники будет организован прокат коньков Фото: мэрия Нижнекамска

На совещании также прозвучало, что в Нижнекамске в период новогодних праздников уделят особое внимание соблюдению противопожарного режима. Инспектора государственного пожарного надзора проведут обследование мест проведения новогодних мероприятий.

Для запуска пиротехнических изделий определены две специальные площадки: на территории, ограниченной улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома №86 по проспекту Химиков, а также на пустыре, напротив дома №4 по улице Южная.