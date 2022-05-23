В заказнике «Устье реки Меши» в Татарстане задержан браконьер с сетями и лодкой

В ходе операции «Нерест» в Татарстане на территории заказника «Устье реки Меши» задержан браконьер на резиновой лодке. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Госкомитет РТ по биоресурсам продолжает вести активную работу по пресечению браконьерской деятельности. В рамках операции „Нерест“ в 1,5 км от деревни Дятлово Лаишевского района был задержан браконьер», — сказано в сообщении.

Мужчина ловил рыбу на территории государственного природного зоологического заказника «Устье реки Меши». У него были изъяты мешки с рыбой, сети, а также резиновая лодка с веслами. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 25 апреля в Татарстане стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2022». Она продлится до 5 июня.