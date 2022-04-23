Операция «Нерест» стартует в Татарстане 25 апреля

С 25 апреля в Татарстане начнется комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2022». Она продлится до 5 июня, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в 2021 году запретные сроки для Татарстана установлены до 5 июня. На акваториях республики вводится полный запрет на промышленное рыболовство. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность», - сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на заседании республиканского совета.

В этом время разрешается только любительская рыбалка с использованием одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук на одного рыболова.

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетей всех типов, ловушек, огнестрельного и пневматического орудия, сомовников, капканов и пр. Кроме того, запрещается ловить рыбу способом багрения, глушения, гона. Установлена суточная норма улова водных биоресурсов. Она не должен превышать 5 кг на одного человека.