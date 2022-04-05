В заказник «Кичке-Тан» прилетела стая лебедей-шипунов

На территорию государственного природного заказника «Кичке-Тан» в Татарстане прилетели лебеди-шипуны, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Трех птиц заметил начальник заказника «Кичке-Тан» Руслан Маннапов при обходе территории. Лебеди-шипуны любят открытую воду и мелководье», - отметили в ведомстве.

Лебедь-шипун — представитель семейства утиных, ведущий оседлый образ жизни. Это самый крупный представитель отряда гусеобразных. В последние годы птиц замечают в разных районах Татарстана, где есть крупные водоемы с зарослями. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заблудившуюся в Болгаре косулю начальник государственного природного заказника «Спасский» вернул в естественную среду обитания. Животное спряталась около входа в один из домов, в то время хозяев в жилище не было.