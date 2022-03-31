Заблудившуюся в Болгаре косулю отправили в заказник «Спасский»

Заблудившуюся в Болгаре косулю начальник государственного природного заказника «Спасский» вернул в естественную среду обитания. Об этом он сообщил журналисту «Татар-информа».

«Сначала косуля зашла на окраину города Болгар. Там испугалась собак и машин, перебежала дорогу и оказалась в селе Болгары. Она спряталась около входа в один из домов, в то время хозяев в жилище не было. Косулю я не стал отлавливать, а просто погнал в сторону заказника», – рассказал начальник заказника «Спасский» Евгений Костин.

Спикер отметил, что операцию по спасению дикого животного провел в одиночку. Как она попала в город, он не знает.

Накануне в центре Болгара местные жители заметили молодую косулю. Они сняли ее прогулки по городу на видео и сообщили о незваной гостье в Госкомитет РТ по биоресурсам.