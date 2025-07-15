news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 июля 2025 08:57

В Закамье появятся новые места для отдыха детей

Читайте нас в
Телеграм

По итогам визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в детский лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе было принято решение о капитальном ремонте объекта. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Приняты решения по капитальному ремонту летнего оздоровительного лагеря. Сегодня успешно работают три лагеря КАМАЗа — это будет четвертый, — отметил Магдеев. — Есть планы по развитию. Надеемся, что при поддержке Раиса республики проект будет реализован. Этим лагерем смогут пользоваться все дети Закамья».

По словам мэра, новое пространство для отдыха станет дополнительным ресурсом в системе летнего оздоровления школьников и повысит доступность качественного детского отдыха в регионе.

Более подробно о визите Рустама Минниханова читайте в статье: Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах

читайте также
Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах
Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах
#детские оздоровительные лагеря
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

14 июля 2025
«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

15 июля 2025