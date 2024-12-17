В Заинске вручили сертификат на 100 тыс. рублей семье бойца СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сегодня на встрече с участниками СВО глава Заинского района Разиф Каримов вручил сертификат на 100 тыс. рублей Александру и Камилле, у которых 26 ноября родился сын. Мальчика назвали Михаилом, его вес — 3490 граммов, рост 53 сантиметра.

«Это наш второй ребенок. Старшему сыну Павлу сейчас три с половиной года. Младшего решили назвать Михаилом, потому что это имя я увидела во сне. Мы очень рады», — говорит мама малыша Камилла.

К слову, сегодня, 17 декабря у Камиллы день рождения. Глава района поздравил супругов с таким значимым событием и вручил им букет цветов, денежный сертификат и подарки для обоих детей.

«В Заинском районе это уже девятнадцатый ребенок, рожденный в семье участника СВО. Радует, что в Заинске рождаются дети, тем более в таких героических семьях», — сказал Разиф Каримов.

Глава семьи Александр отправился на службу в 2022 году. Позывной — Гвардеец. 15 января 2023 года он получил множественные осколочные ранения и в настоящее время находится на реабилитации. Награжден медалью «За доблесть и отвагу».

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