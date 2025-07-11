В Заинске семьям бойцов СВО вручили государственные награды

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Доме культуры «Энергетик» города Заинска состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. В зале царила скорбная тишина – память павших героев почтили минутой молчания.

Награды родным бойцов передали глава Заинского района Разиф Каримов и военный комиссар Айрат Аглямзянов. Обращаясь к родителям погибших защитников Отечества, Разиф Каримов отметил значимость их подвига и выразил слова глубокой благодарности.

«С первых дней СВО наши земляки встали на защиту Родины. Сегодня более 600 заинцев находятся на линии фронта, – сказал он. – От командиров мы слышим только слова похвалы – заинские ребята находятся на самых ответственных участках и храбро исполняют свой долг. Мы гордимся ими. Я преклоняюсь перед родителями, воспитавшими таких сыновей, перед их женами и семьями. Вы остаетесь людьми с большой буквы, несмотря на боль и утрату».

Разиф Каримов также рассказал о своей недавней поездке в зону боевых действий, где лично встретился с заинскими военнослужащими.

«Их глаза – это глаза людей, за которыми Россия, дом, родной двор. Победа обязательно придет. Никаких сомнений в этом нет. Мы потеряли лучших, и это невосполнимо. Но прошу вас жить ради тех, кто рядом, ради детей и внуков», – поделился он.

Глава также подчеркнул историческую преемственность борьбы за правду и свободу: «Сегодняшние руководители стран Евросоюза – это потомки тех, кто был в рядах нацистской Германии. Они не простили нам нашей Великой Победы. Но как тогда, так и сейчас – наше дело правое, и победа будет за нами».

Государственные награды, врученные в этот день, стали символом признания мужества, стойкости и самоотверженности павших воинов, а также уважения к их семьям.

Указом Президента Российской Федерации Орденом Мужества (посмертно) награждены: рядовой Рустем Ильдарович Алтынбаев, рядовой Мадис Мавлетянович Насыров, младший лейтенант Максим Сергеевич Хрипунов и матрос Хошим Кадирович Халиков.

Медалью «За отвагу» (посмертно) награжден ефрейтор Виталий Николаевич Дмитриев. Медалью «Участнику СВО» – сержант Айдар Ниязович Халиулин.

Председатель районного Совета ветеранов Алексей Алексеев назвал погибших настоящими героями и отметил, что их подвиг – это нравственный ориентир для всего общества.

«Каждое время рождает своих героев. Их подвиг навсегда останется на высоком нравственном пьедестале», – прозвучало со сцены.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.