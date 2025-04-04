В Заинске построят храм в честь победы на СВО
В Заинске началось строительство храма в честь святителя Московского Макария. Особенность храма заключается в том, что богослужения в нем будут проводить на церковно-крещенском языке.
На встрече главы Заинского района Разифа Каримова с епископом Альметьевским и Бугульминским Мефодием обсудили этапы реализации проекта и его значение для духовного и культурного развития района.
Приход крещенской церкви активно поддерживает фронт: с начала СВО собрано и отправлено бойцам-землякам гуманитарной помощи на сумму более 6,3 млн рублей.
«Этот храм станет первым в честь нашей победы на СВО. Я доложил об этой инициативе Рустаму Минниханову, и он поддержал нас, пообещав помощь во внутренней отделке и росписи храма», – отметил Каримов.
В прошлом году заложили и освятили фундамент храма, а также построили трапезную, где временно проходят службы. В ближайшее время подрядчики начнут возводить стены храма. Рядом планируется построить крещенский культурный центр, воскресную школу и колокольню.
Епископ Мефодий подчеркнул важность поддержки властей и общественности в реализации проекта.
Каримов добавил, что строительство храма станет значимым шагом в сохранении исторического наследия и укреплении духовных ценностей, а также межнационального согласия в районе.
На встрече также обсудили планы по развитию православной культуры, включая образовательные и просветительские мероприятия для молодежи.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.
«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.
Материал подготовлен при участии Александра Исакова