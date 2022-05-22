В Заинске подростки изготовили информационный стенд для парка «Молодежный»

Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

В Заинске завершилась образовательная программа для молодежи «Архитектурный хулиганизм», в рамках которой подростки и молодежь придумали и изготовили собственные малые архитектурные формы. Теперь они украшают парк «Молодежный». Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

Теперь здесь появился информационный стенд с уникальной айдентикой Заинска. Его украшают узоры, которые отражают идентичность города: например, они связаны с государственной районной электростанцией или повторяют айдентику местных панельных многоквартирных домов.

Особенность «Архитектурного хулиганизма» состоит в том, что пользователи парка формируют облик будущего молодежного пространства. Дети и подростки вовлечены в работу, а значит, у них формируется ответственность за будущее парка. По словам куратора программы Басыйра Ганиева, такие образовательные мероприятия необходимо запускать в других городах и в разных форматах: например, создавать общественные огороды и многое другое.

Программа «Архитектурный хулиганизм» стартовала в Заинске в рамках участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В случае победы город сможет выиграть грант на благоустройство в размере 70 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани запускают масштабную летнюю программу.