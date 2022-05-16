Бердвотчинг, лесотерапия и петанк: в Казани запускают масштабную летнюю программу

Жителей Казани в летнем сезоне-2022 ждут вечеринки под открытым небом и сансет-сессии при встрече летнего заката, йога на сапбордах и пляжный волейбол в парке «Манзара». Анонс предстоящих событий прозвучал на утреннем совещании в мэрии, а о событиях на набережной Казанки «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

В обновленном формате казанцы и гости татарстанской столицы встретят предстоящий летний сезон в городских парках и скверах

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Лето в парках Казани пройдет в новом формате

В обновленном формате казанцы и гости татарстанской столицы встретят предстоящий летний сезон в городских парках и скверах. Новые активности затронут самые разные сферы – от помощи бездомным животным до серии свопов, анонсировала на деловом понедельнике рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Она отметила, что в общественных пространствах Казани стартовал летний сезон, который продлится до конца сентября. С каждым годом парки все больше притягивают горожан и туристов.

«В майские праздники в 14 парках Казани прошло более 20 мероприятий, которые посетили свыше 15 тыс. человек», — сообщила докладчица.

Она добавила, что ежегодно в парках Казани внедряются новые форматы активностей. Предстоящее лето не станет исключением.

Айгуль Латыпова: «Новые активности затронут самые разные сферы: от помощи бездомным животным до серии свопов» Фото: kzn.ru

«В мае мы запускаем Школу начинающего собаковода. В течение летнего сезона в парке “Черное озеро” и Горкинско-Ометьевском лесу пройдут смены школы в формате лекций и мастер-классов от кинологов и зоопсихологов. Параллельно в парках продолжатся акции „Дай лапу“, где каждый сможет подарить дом четвероногому другу», — отметила Латыпова.

Еще одна новация парковых активностей будет связана с концепцией бережливого потребления.

«В небольших районных парках пройдет серия свопов, участники которых смогут обмениваться не нужными им вещами: одеждой, книгами, домашними растениями. Первый парковый своп уже прошел 8 мая на бульваре по ул. Фучика. Его посетили более 300 человек», — рассказала глава Дирекции парков и скверов.

По ее словам, 10 июля впервые состоится вечер стендапа в парке «Черное озеро», где жители не только смогут посмотреть выступления комиков, но и попробовать свои силы в этой роли.

«Этим летом мы приглашаем всех желающих встречать закаты в рамках серии мероприятий „Сансеты“. На самых красивых площадках набережной реки Казанки, Центра семьи „Казан“, „Черного озера“ и пляжа озера „Комсомольское“ во время закатов планируется проводить мероприятия разных форматов», — заключила Латыпова.

На площадках набережной реки Казанки, Центра семьи „Казан“, „Черного озера“ и пляжа озера „Комсомольское“ во время закатов планируется проводить мероприятия разных форматов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также по-новому этим летом заработает участок набережной под мостом «Миллениум». В июле здесь пройдет вечеринка под открытым небом с участием независимого музыкального арт-пространства. В программе — диджей-сеты и фудкорт.

В обновленном формате с мая по сентябрь в пяти общественных пространствах города состоится шесть мероприятий в рамках проекта на татарском языке «Хәрәкәттә — бәрәкәт», включающего спортивные и творческие занятия.

Для жителей и гостей столицы Татарстана предусмотрены и полюбившиеся мероприятия. Так, 3 мая у Центра семьи «Казан» начал работу автокинотеатр — кинопоказы будут проходить дважды в месяц. В июле в Лядском саду жителей и гостей города снова ждет уютный вечер джаза.

Запланированы и крупные городские гастрономические фестивали: фестиваль мороженого в парке Горького и «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу. А в августе на набережной озера Кабан пройдет праздник национального костюма «Милли кием».

Запланированы и крупные городские гастрономические фестивали: фестиваль мороженого в парке Горького и «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экологические практики

В рамках Стратегии развития Казанки этим летом запланирована социокультурная программа, которая позволит протестировать проектные решения, касающиеся будущих маршрутов и парков, а также активировать территории, где благоустройство уже завершено. Программа будет посвящена четырем основным направлениям: активация территории Голубых озер, «Экологические практики, инициативы на воде, поддержка сообществ Казани.

В Фонде «Институт развития городов РТ» корреспонденту «Татар-информа» рассказали, что экология — это «сердце» Стратегии и очень важно, чтобы она перестала ассоциироваться у жителей с чем-то скучным и сложным, а наоборот, вызывала интерес и побуждала к творчеству. Поэтому летом пройдет большая серия мероприятий, посвященных этой тематике: запланированы субботники совместно с городскими активистами, специальные экологические вечеринки и многое другое.

Летом пройдет большая серия мероприятий, посвященных экологической тематике: запланированы субботники совместно с городскими активистами и специальные экологические вечеринки Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Отдельно идет обсуждение экологических просветительских проектов со школами и университетами города, а также в коллаборациях с молодыми казанскими учеными.

Кроме того, в июле будет запущена бесплатная лаборатория «Горожанин-ученый». В рамках лаборатории, по планам, пройдут занятия по экологии, изучению птиц, краснокнижных растений, которые встречаются в центре Казани. Также запланированы научные мастер-классы, посвященные тому, как различать виды растений, как правильно утилизировать батарейки и пластиковые бутылки. Среди преподавателей лаборатории — ученые, ландшафтные архитекторы и другие профильные специалисты из Казани и других городов. Позже подробности появятся в социальных сетях Стратегии.

Активности на воде

В XX веке на Казанке было много традиций, связанных с водными видами спорта, а еще по реке ходили прогулочные кораблики. Одна из задач Стратегии — возродить это традиции. Представители Фонда «Института развития городов РТ» планируют тестировать разные активности, а также определить, где в будущем появятся пирсы, лодочные станции и школы обучения водным видам спорта.

Для всех желающих будут организованы экологический сплав с очисткой русла реки, йога на сапбордах вблизи парка «Манзара» и кайтинг Фото: предоставлено Командой Стратегии развития Казанки

Запланированы прогулки на лодках. Они могут быть посвящены исследованию берега у будущих парков «Манзара», «Залив Казанки» и «Сады у Казанки».

Для всех желающих будут организованы экологический сплав с очисткой русла реки, йога на сапбордах вблизи парка «Манзара» и кайтинг.

Активация территории Голубых озер

В этом году начинается реализация проекта на территории вокруг Большого Голубого озера. В рамках него были разработаны экотуристические маршруты совместно с учеными КФУ. В планах запустить программу экскурсий, также здесь запланированы, например, лесотерапия и бердвотчинг (наблюдение за птицами), а также походный тур — его формат сейчас обсуждается. Возможные варианты — заезд, заплыв или забег.

В планах запустить программу экскурсий, также здесь запланированы, например, лесотерапия и бердвотчинг (наблюдение за птицами), а также походный тур Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, в планах запустить образовательную программу для гидов совместно с регулярной программы экскурсий после завершения работ на этой местности. Еще одним важным направлением работы с этой территорией является развитие пеших и веломаршрутов.

Поддержка городских сообществ и их включение в реализацию Стратегии

Приоритетом на лето у Фонда является привлечение новых сообществ Казани к реализации Стратегии, чтобы идеи каждого могли быть услышаны.

Значительное количество будущих летних мероприятий запланированы в партнерстве с алокальными сообществами. Например, велозаезды, пеший поход с Good Friends Trip, пляжный волейбол с клубом «Зенит», футбол для девочек с Girls Power, забеги с Timerman и многое другое.

Запуск летней программы запланирован на конец июня. Первые мероприятия ожидаются следующие:

25 мая, 18.00

Открытие площадки для петанка

Планируется любительский турнир. Мероприятие рассчитано на команды по два человека, поэтому для участия найдите партнера.

Петанк-площадка расположена на набережной экстрим-парка «УРАМ» Фото: предоставлено Командой Стратегии развития Казанки

Петанк-площадка расположена на набережной экстрим-парка «УРАМ».

28 мая, 11.00

Благотворительный заезд вдоль Казанки до Голубых озер

Благотворительный велозаезд от Гаврилова до Голубых озер пройдет в рамках акции по сбору и ремонту ненужных велосипедов, которые будут переданы детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Во время велозаезда будет также сбор средств на оплату ремонта сданных велосипедов. Впоследствии отремонтированные велосипеды подарят ребятам в День защиты детей в одном из парков Казани.

Старт — у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Мероприятие проводится совместно с Клубом казанских велосипедистов Kazvel и АНО «Добрая Казань».

Благотворительный велозаезд от Гаврилова до Голубых озер пройдет в рамках акции по сбору и ремонту ненужных велосипедов Фото: предоставлено rомандой Стратегии развития Казанки

29 мая, 9.00

Бердвотчинг в парке «Савиновский» (роща по ул. Гаврилова)

На экскурсии совместно с орнитологом казанцы узнают, что такое бердвотчинг, а также какие виды птиц обитают на берегах Казанки и как их отличать по пению.

Старт — у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова.

4 июня, 11.00

Открытая тренировка по пляжному волейболу в парке «Манзара»

Тренировка рассчитана для всех желающих всех возрастов. Каждый сможет попробовать свои силы, а затем при желании записаться в школу волейбола.

Место встречи: территория будущего парка Манзара (пляж «Нижнее Заречье») — ул. Односторонка Гривки, д. 1в, 1 к.

Мероприятие проводится совместно со школой волейбола VOLLEYandYOU.

Открытая тренировка по пляжному волейболу пройдет в парке «Манзара» Фото: © «Татар-информ»

«В 2021 году наша команда Дирекция парков Казани присоединилась к реализации Стратегии — в ведении учреждения появились два участка набережной Казанки. При этом в рамках Стратегии мы занимаемся культурным программированием не только благоустроенных, но и остальных будущих территорий из 12 парков уже на этапе проектирования. Уверена, программа этого года будет интересной, познавательной, емкой и увлечет жителей всех возрастов, как и в прошлом году», — убеждена куратор набережных Казанки Асия Гиззатуллина из Дирекции парков и скверов Казани.

«Чем разноформатнее мероприятия, тем больше жителей Казани разных возрастов приходит на них»

Куратор программ развития общественных пространств Республики Татарстан Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина отметила, что начиная с 2019 года (с момента открытия экстрим-парка «УРАМ» — первого парка Стратегии) события стали проводиться не только в городских парках, но и ближе к воде — важному составляющему рекреации.

Наиля Зиннатуллина: «Важно, что наша событийная повестка становится не просто культурной и развлекательной, а образовательной, где основной фокус — экология» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Важно, что наша событийная повестка становится не просто культурной и развлекательной, а образовательной, где основной фокус — экология. Это соответствует принципам, целям и задачам, которые мы закладываем в развитие казанских речных парков. И большое счастье, что мы имеем возможность быть причастными к зарождению новых форматов взаимодействия как друг с другом, так и с природными богатствами, а также вместе с казанцами учиться быть более бережными и внимательными к себе, окружающим и экологии города.

Кроме того, события влияют на решения, принимаемые в процессе проектирования следующих парков Стратегии. Чем разноформатнее мероприятия, тем больше жителей Казани разных возрастов приходит на них. И, соответственно, тем больше мы узнаем о них, их привычках, традициях и ожиданиях от времяпрепровождения у Казанки. Абсолютно каждый пришедший человек, возможно, иногда сам того не осознавая, делится с нами своим бесценным опытом, который затем влияет на будущую архитектуру и сценарии, закладываемые в парки Стратегии», — поделилась Наиля Зиннатуллина.

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Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана архитектурной студией Orchestra Design по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова и реализуется под кураторством Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Цель Стратегии — создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком Стратегии стал экстрим-парк «УРАМ» — он открылся летом 2020 года. А 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки.