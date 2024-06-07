В Заинске откроется мобильный пункт отбора на службу по контракту

8 июня в Заинске откроется мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев. В автономной палатке каждый желающий сможет узнать подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

«Рядом с палаткой будет макет автомата Калашникова, каждый желающий сможет попробовать сдать норматив по сборке и разборке автомата. Помимо этого, рядом с палаткой у нас будет несколько макетов различных видов гранат, наступательных, оборонительных. Все можно будет посмотреть, пощупать и со всем сфотографироваться», – сказал он.

Мобильный пункт отбора на службу по контракту будет располагаться с 9:00 до 22:00 в парке имени Рината Фардиева.

Напомним, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.

В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс.руб.