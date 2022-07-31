В Заинске может появиться парк с памп-треком и полянами для подвижных игр и пикников

В случае победы на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в Заинске появится современный и комфортный парк для молодежи с памп-треком для катания, сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В общественном пространстве появятся места для тихого отдыха, событийная зона и детские площадки, интересные для ребят разного возраста. Еще на территории разместятся зоны для занятий на свежем воздухе и свободные поляны для подвижных игр и пикников. Помимо этого, в случае принятия решения о благоустройстве парка, возможно, на территории в дальнейшем появится «Молодежный центр» с кружками, пространствами для мастер-классов.

Авторы проекта их архитектурного бюро Heads group поделились ожиданиями от реализации проекта. «В случае реализации проекта мы ожидаем социальные эффекты: усилится связь поколений, потому что на одной территории пройдут общие мероприятия: лекции, концерты, мастер-классы и так далее. „Дворовые лагеря“ в Заинске станут интереснее за счет новых условий в парке. Молодые люди будут задерживаться в городе на выходных и с удовольствием приезжать на студенческие каникулы, потому что появятся новые точки притяжения и отдыха в городе, новые активности и рабочие места в парке», — рассказали разработчики.

В случае победы город сможет претендовать на грант в размере 70 млн рублей. Помимо Заинска на грант от 50 до 80 млн рублей в 2023 году претендуют «Шишкинские пруды» в Елабуге, «Каскад верхних прудов» по улице Менделеева в Лениногорске, парк Алтынова в Зеленодольске, социально-культурный центр «Болгар Спасский» (улица Смирнова) в Болгаре, культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишеве и парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше.

Как уточнили «Татар-информу» в Фонде «Института развития городов РТ», города-победители станут известны 18 августа.

Ранее в парке «Молодежный» появился информационный стенд с уникальной айдентикой Заинска, который создали подростки в рамках проекта «Архитектурный хулиганизм». Его украшают узоры, которые отражают идентичность города: например, они связаны с государственной районной электростанцией или повторяют айдентику местных панельных многоквартирных домов.