ЗАГС Казани назвал самые необычные имена новорожденных в 2022 году

В 2022 году в Казани самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков стали Амир и Карим, а среди девочек – Амина и Ясмина. Среди необычных и редких имен – Айвенго, Акбарс, Гектор у мальчиков и Настасья, Тамерлана, Фина у девочек, рассказала на деловом понедельнике начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина.

В прошлом году 279 казанских семей стали родителями двойняшек, в четырех семьях родились тройняшки, добавила Миннулина.

Напомним, всего в прошлом году в столице Татарстана на свет появились 18,7 тыс. новорожденных – это почти на 9% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Казань по-прежнему находится в лидерах по рождаемости по сравнению с городами-миллионниками ПФО.