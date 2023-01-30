Рождаемость в Казани упала почти на 9%, за год родились 18,7 тыс. детей

В прошлом году в татарстанской столице зарегистрировали появление на свет более 18,7 тыс. новорожденных. Из них 43% стали первенцами в семье. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

«За прошедший год зарегистрировано рождение 18 тыс. 704 детей, что на 8,8% меньше 2021 года. Тем не менее, по сравнению с городами-миллионниками ПФО Казань сохраняет высокую регистрацию рождаемости», – сообщила Миннуллина.

По ее словам, около 80% мам в Казани получили свидетельство о рождении непосредственно в роддоме, еще до выписки. «Регистрация рождений мальчиков на 686 случаев больше, чем девочек. Первенцами в семье стали 8 тыс. 86 детей. Это 43% от общего количества новорожденных. Вторые дети составляют 35%, доля третьих и последующих детей 22%», – сообщила спикер.

Ключевым стратегическим направлением работы ЗАГСа она назвала цифровизацию процессов учета данных. По словам Миннуллиной, это позволит более эффективно фиксировать актуальные демографические данные, необходимые для дальнейшего развития столицы. Кроме того, «цифра» помогает сделать услуги органов ЗАГС более удобными для жителей.