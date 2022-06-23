В Ютазинском районе РТ заложили капсулу с землей из Брестской крепости

В День памяти и скорби в поселке Уруссу Ютазинского района Татарстана состоялась церемония закладки капсулы с землей из Брестской крепости. Об этом пишет «Ютазинская новь».

Оборона Брестской крепости — один из самых героических эпизодов периода Великой Отечественной войны. В числе защитников гарнизона были и советские пограничники. В канун войны государственную границу в районе Бреста охранял 17-й Краснознаменный погранотряд под командой майора Александра Кузнецова численностью 2165 человек, а в самой Брестской крепости дислоцировались 3-я комендатура, 9-я погранзастава отряда, резервная застава, окружная школа шоферов погранвойск.

Ветераны пограничных войск Ютазинского района вместе с представителями башкирского города Октябрьский привезли землю, собранную на месте кровопролитных боев.

Мероприятие прошло при участии руководства района, руководителей предприятий и организаций, депутатов, пограничников, учащихся школ и жителей поселка. Капсулу заложили глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, председатель общественной организации пограничников района Александр Ежов и полковник в отставке Фарит Садыков.

В завершение присутствующие возложили цветы к мемориалу, а Фарит Садыков в память о погибших героях Великой Отечественной войны исполнил песню «Офицеры».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в деревне Альвидино в Пестречинском районе РТ 333 реконструктора сразились у копии Брестской крепости.