«Аж до мурашек»: в Татарстане 333 реконструктора сразились у копии Брестской крепости

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 18 и 19 июня проходит IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры „Элбэдэн“». Ключевым событием первого дня стал воссозданный эпизод боя у Брестской крепости под названием «Брестская крепость. 1944 год. Возвращение». В нем приняли участие 333 реконструктора из шести федеральных округов Российской Федерации.

«Бой был проведен настолько правдоподобно! Такое большое количество техники в нем принимало участие. От взрывов аж земля дрожала и долетала до зрителей. Мы покрылись пылью и копотью. А когда в небе появились два самолета, все встали и начали аплодировать. Потом солдаты с советским флагом забрались на капонир, это действие проняло аж до мурашек. Мы просто стояли и долго аплодировали», — поделилась с «Татар-информом» впечатлениями зрительница Гульнара Сафина.

В перерывах между отдельными моментами реконструкции работали интерактивные площадки. Зрителям представили работу представителей различных воинских специальностей в годы Великой Отечественной: связистов, саперов-минеров, военных медиков и других. Для самых маленьких гостей организована площадка с тематическими играми и мастер-классами, отработками военных навыков под руководством опытных наставников. Для детей постарше реконструкторы готовили площадки, где можно научиться налаживать связь на поле боя, изучить навыки штыкового боя, освоить навыки стрельбы и обезвреживания мин, пройти интерактивную полосу препятствий «Получи, фашист, гранату».

Завтра, 19 июня, зрителям представят еще два боя — «22 июня. 1941 год. Бой на границе», который состоится на рассвете, и «Брестская крепость. 1941 год, легенда о Восточном форте», запланированный на 14.00.

Фестиваль посвящен памяти местного уроженца — Героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Мероприятие приурочено к исторической дате 22 июня.

Фестиваль начался с работы тематических площадок — «Риорита», «Призывной пункт», «Военно-полевой госпиталь», а также открытия выставки автомобилей времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов полноприводный легковой и грузовой автомобили, бронеавтомобили, танки и многое другое. В общей сложности зрители могут увидеть 20 экспонатов от военно-исторических клубов из разных регионов России. Реконструкторы из Волгоградской области привезли три единицы техники, включая советский легкий танк Т-70. Рядом с площадкой стоят легкий самолет, на котором проходит первичная подготовка военных летчиков, и подвесная парашютная система для обучения правилам десантирования.

Ко всем присутствующим обратился глава района Ильхам Кашапов. Он поприветствовал участников и гостей масштабного события, а также напомнил о значимости подвига уроженца деревни Альвидино — Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

«Его жизнь, боевой путь и подвиг поражают и не могут оставить равнодушным никого. Это человек с непоколебимой верой, сильным духом и характером. Такими качествами может обладать только настоящий герой. Я считаю, что на таких примерах мы должны воспитывать современное поколение — будущее нашей страны. Нашим детям нужны герои, которые когда-то жили рядом, которые после себя оставили наследие в виде великой Победы. Только представьте себе: 32 дня боя, 32 дня продержалась Брестская крепость. Петр Михайлович Гаврилов является почетным гражданином Бреста. Родственников у него в Альвидине сегодня не осталось. Но есть мы — те, кто из года год возрождает имя нашего земляка, события тех дней, чтобы помнили и чтобы не забывали. Чтобы никто не смел переписывать нашу историю или преуменьшить вклад советского народа в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов», — заявил Кашапов.

Фестиваль зарождался как событие районного масштаба, теперь же оно стало всероссийским.

«Я рад и горд, что, зародившись как районный проект, сегодня мы можем организовывать фестиваль такого масштаба. При участии коллективов организаций и жителей на площадке проделана огромная работа. Впереди у нас большие планы по ее развитию. Мы продолжим вести эту нужную патриотическую работу. Ведь мы потомки победителей и сделаем все возможное, чтобы наши дети жили под мирным небом», — добавил глава района.

Ожидается, что всего мероприятие этого года посетят 16 тыс. гостей. Автор и идейный вдохновитель фестиваля Наиля Тазиева солидарна с мнением Ильхама Кашапова: она отметила, что с каждым годом фестиваль только растет, ширится и наполняется новым контентом.

«Мы начали делать этот проект, чтобы вовлечь как можно больше участников и рассказать о нашем герое (Петре Гаврилове — прим. Т-и) и других участниках Великой Отечественной войны, сделать экскурс в историю. Я вижу, как меняются ребята, они глубоко вовлечены в процесс, они чувствуют, что это наша история, наши события. Также мне нравится отношение реконструкторского сообщества, которое сильно поддерживает наш проект и максимально вкладывает свои душевные и финансовые ресурсы», — заметила организатор событийных мероприятий.