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Ру Тат
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Транспорт
3 августа 2022  06:11

В Ютазинском районе до конца ноября ограничат движение по дороге Азнакаево — Ютаза — М5

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В Ютазинском районе РТ из-за ремонта временно закроют движение по автодороге Азнакаево — Ютаза — М5. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранспорта республики. 

Так, ограничительный режим будет действовать с 15 августа по 30 ноября на участке с 34,8 по 39,7 км.

«Для объезда предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения Ютаза — Янга-Юл, Старые Уруссу — Малые Уруссу, Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу», — рассказали в министерстве. 

Также до 20 сентября продлевается ограничение движения по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево на участке с 0,05 по 6,79 км. Объехать участок можно, воспользовавшись дорогами общего пользования федерального значения М7 «Волга» и Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск».

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