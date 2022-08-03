В Ютазинском районе до конца ноября ограничат движение по дороге Азнакаево — Ютаза — М5

В Ютазинском районе РТ из-за ремонта временно закроют движение по автодороге Азнакаево — Ютаза — М5. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранспорта республики.

Так, ограничительный режим будет действовать с 15 августа по 30 ноября на участке с 34,8 по 39,7 км.

«Для объезда предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения Ютаза — Янга-Юл, Старые Уруссу — Малые Уруссу, Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу», — рассказали в министерстве.

Также до 20 сентября продлевается ограничение движения по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево на участке с 0,05 по 6,79 км. Объехать участок можно, воспользовавшись дорогами общего пользования федерального значения М7 «Волга» и Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск».