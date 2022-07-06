Движение по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево в РТ закрыто до августа

В Татарстане временное ограничение движения транспорта по автодороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево продлили до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Продолжается капитальный ремонт участка с 0,05 по 6,79 км», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по автомобильным дорогам М7 «Волга» и Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Ограничение движения на этом участке было введено с 8 июня и должно было продлиться до 8 июля.