В Югре автобусы оснастят искусственным интеллектом

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пассажирские автобусы оснастят системами искусственного интеллекта, чтобы они следили за безопасностью движения и состоянием водителя. Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона, сообщает портал Ugra-News.ru.

На «умные» видеокамеры ляжет обязанность не только определять степень усталости водителя, но и подсчитывать, сколько пассажиров зашло в салон автобуса, а также определять их пол, возраст и другие характеристики, детализировал планы первый заместитель директора департамента Андрей Середнев.

«На рынке уже есть ряд наработок. Камеры фиксируют положение водителя, его взгляд, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечет, чтоб он не уснул за рулем. Есть и другие устройства», — пояснил чиновник.

По мнению авторов идеи, такое решение позволит как минимизировать скопление людей на остановках и в самом транспорте (за счет оптимизации графика работы автобусов на основании собранных данных — прим. Т-и), так и существенно повысить безопасность пассажиров.

При этом реализация инициативы не потребует «гигантских вложений»: почти все новые модификации автобусов уже оснащены видеокамерами, необходимо будет только приобрести программное обеспечение для эффективной обработки визуальной информации.