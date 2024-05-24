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В Югре автобусы оснастят искусственным интеллектом
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пассажирские автобусы оснастят системами искусственного интеллекта, чтобы они следили за безопасностью движения и состоянием водителя. Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона, сообщает портал Ugra-News.ru.
На «умные» видеокамеры ляжет обязанность не только определять степень усталости водителя, но и подсчитывать, сколько пассажиров зашло в салон автобуса, а также определять их пол, возраст и другие характеристики, детализировал планы первый заместитель директора департамента Андрей Середнев.
«На рынке уже есть ряд наработок. Камеры фиксируют положение водителя, его взгляд, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечет, чтоб он не уснул за рулем. Есть и другие устройства», — пояснил чиновник.
По мнению авторов идеи, такое решение позволит как минимизировать скопление людей на остановках и в самом транспорте (за счет оптимизации графика работы автобусов на основании собранных данных — прим. Т-и), так и существенно повысить безопасность пассажиров.
При этом реализация инициативы не потребует «гигантских вложений»: почти все новые модификации автобусов уже оснащены видеокамерами, необходимо будет только приобрести программное обеспечение для эффективной обработки визуальной информации.
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