В «Яр парке» на берегу Казанки появится яхтенная марина на 60 мест

Частью инфраструктуры многофункционального кластера «Яр парк» на берегу Казанки станет яхтенная марина на 60 швартовочных мест. Об этом на презентации проекта рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

По её словам, объект станет частью формируемой в городе системы речной инфраструктуры, которая включит 29 точек на разных участках береговой линии. Все они будут взаимосвязаны и дополнят единую сеть водных маршрутов и общественных пространств.

«Также в этой концепции мы предполагаем, что появится в районе полуострова Локомотив наш ключевой объект – это марина на 700 швартовочных мест и общественные пространства. И, конечно, все эти 29 точек, которые, как мы предполагаем, появятся в городе, будут взаимосвязаны. Это будет уже целая гармоничная система», – подчеркнула Тухватуллина.

Марина в составе «Яр парка» предназначена для маломерных судов и будет интегрирована в набережную. Прилегающую территорию благоустроят, включив ее в общий прогулочный маршрут вдоль Казанки.