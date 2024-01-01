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В центральной части Японии происходит череда мощных землетрясений
В центральной части Японии происходит череда мощных землетрясений, передает ТАСС.
«В Японии объявлена угроза цунами после мощных землетрясений, людей призывают немедленно покинуть прибрежную зону», – указано в публикации.
Отмечается, что землетрясения магнитудой 5,6 и 7 баллов произошли с разницей в несколько минут на западе Японии, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото.
В стране ожидаются цунами высотой до 3-х метров на всем побережье Японского моря.
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