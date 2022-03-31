В Японии составили список из семи товаров, импортируемых из РФ, которые трудно заменить

Список товаров и материалов, ввозимых из России, импорт которых в краткосрочной перспективе заменить будет проблематично, составили власти Японии. Об этом сообщило ведомство, опубликовав соответствующий документ, передает ТАСС.

Уточняется, что в список вошли семь позиций, включающих нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), который используют при производстве полупроводников газ, палладий, а также ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Ведомство подчеркивает, что Япония в импорте этих товаров из РФ слишком зависима, и призывает другие страны-экспортеры активизировать их производство.

По данным министерства, Япония зависит от России по поставкам нефти на 3,6%, по поставкам СПГ — 8,8%. А импорт палладия из РФ составляет 43% от всего японского импорта этого материала.

Ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине, которую Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Япония ввела против Москвы несколько пакетов санкций, а также начиная с 5 апреля запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни.