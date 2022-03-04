Власти Японии намерены продлить антиковидные меры

Власти Японии намерены продлить антикоронавирусные ограничения, действие которых истекает 13 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение рассматривают из-за получения правительством запросов от пяти префектур.

Коронавирусные ограничения в Японии, помимо соблюдения социальной дистанции и масочного режима, также включают в себя сокращение рабочего дня и ограничения на продажу алкоголя.

В начале 2022 года из-за рекордной заболеваемости в Токио и других 12 префектурах был введен усиленный режим по борьбе с распространением Covid-19, который должен был истечь 13 февраля.

Ранее в Японии группа исследователей из Токийского института медицинских наук приступила к разработке вакцины, которая будет способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19.