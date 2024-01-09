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В Японии из-за землетрясений погибли более 200 человек
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 202, передает ТАСС со ссылкой на префектуру Исикава. Отмечается, что спасатели обнаружили тела еще 22 погибших в результате серии землетрясений.
По данным агентства, минимум 102 человека числятся в списке пропавших. По последним данным, число пострадавших составляет 565.
В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч жителей районов, затронутых землетрясениями.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центральной части Японии происходит череда мощных землетрясений. Была объявлена угроза цунами после мощных землетрясений.
Отмечается, что больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили более 300 построек.
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