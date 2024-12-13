Татарстанцы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и звездопад Геминиды

Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа Hubble

Фото: science.nasa.gov

В ночь на 14 декабря жители Татарстана смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера. Оно совпадет по времени с пиком метеорного потока Геминиды. О предстоящих астрономических событиях рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Видимое сближение Луны и Юпитера произойдет около 21.40 по московскому времени. Исследователь объяснил, что оно представляет собой геометрический эффект. Небесные тела будут казаться находящимися рядом, тогда как на самом деле расстояние между пятой планетой от Солнца и естественным спутником Земли останется огромным. В последний раз такое соединение наблюдалось 14 марта этого года.

«Яркая звезда рядом с Луной — это будет Юпитер. Если использовать оптическую трубу или небольшой телескоп, мы сможем увидеть полосы на Юпитере или даже красное пятно, которое до сих пор не имеет объяснений своего происхождения», — пояснил профессор Казанского федерального университета.

Кроме того, на эту ночь придется пик звездного потока Геминиды, превосходящего по числу падающих звезд другие ежегодные метеорные потоки. По словам Нефедьева, считается, что он образовался из обломков астероида Фаэтон и содержит поэтому много болидов. Радиант Геминид (область вылета метеоров) находится в созвездии Близнецов.

«Нужно отметить, что метеоры этого потока не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов, поэтому складывается ощущение, что они летят не навстречу Земле, а как бы догоняют ее», — добавил он.

Для наблюдений за звездопадом астроном рекомендовал выбрать место без городской засветки и с открытым горизонтом. Любоваться Геминидами лучше после полуночи, потому что именно в это время наибольшее количество частиц будет влетать в атмосферу Земли. Если на этот раз увидеть падающие звезды не удастся, попытаться сделать это можно будет в течение двух последующих недель.

«<...> оптическими приборами лучше не пользоваться, так как частицы влетают в атмосферу Земли в разных точках небесной сферы», — уточнил ученый.

Впрочем, наблюдать небесные явления в ближайшую ночь могут помешать погодные условия. В Татарстане опять разыграются метели, о чем ранее сообщал «Татар-информ».