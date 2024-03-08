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В январе в Татарстане почти на 20% выросли тарифы на грузоперевозки
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В январе 2024 года в Татарстане на 19,7% выросли тарифы на грузовые перевозки. О подорожании говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ», подготовленном Татарстанстатом.
По перевозкам грузов автомобильным транспортом в сравнении с декабрем тарифы увеличились на 22,9%, а по транспортировке трубопроводным — снизились на 7,2%. В сравнении же с январем 2023 года показатели по всем видам транспорта увеличились на 28,9%.
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