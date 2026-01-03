В январе в Свияжске покажут «Шоу стеклодувов» и проведут рождественский концерт

Музей-заповедник «Остров-Град Свияжск» приглашает жителей и гостей города на увлекательные новогодние мероприятия, которые пройдут в течение января. В программе – «Шоу свияжских стеклодувов», игровое занятие для детей «Под Новый год в Свияжске», рождественский концерт при свечах и специальные туры для организованных групп.

С декабря по конец января в стеклодувной мастерской музея-заповедника проходит уникальное «Шоу свияжских стеклодувов». Зрители смогут узнать о техниках работы со стеклом и увидеть, как создаются изделия из жидкого стекла, раскаленного до температуры лавы.

Мастер-классы проводятся в «Доме стекла» несколько раз в год и особенно популярны в холодное время года, когда посетители могут комфортно находиться рядом с горячими печами.

Стеклодувы работают на переработанном стекле, и каждый желающий может привезти пустые бутылки для участия в этом процессе. Программы доступны как для организованных групп, так и для индивидуальных посетителей. Также есть возможность попробовать себя в роли стеклодува на контактном мастер-классе. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее приобретать билеты на сайте.

Для юных посетителей музея-заповедника подготовлено игровое занятие «Под Новый год в Свияжске». Дети узнают, как возникли праздники «Новый год» и «Рождество», откуда пошла традиция украшать елку и дарить подарки. Также будут раскрыты особенности зимних праздников на территории края и популярные подарки, которые дарили в прошлом.

7 января в музее археологического дерева «Татарская слободка» состоится рождественский концерт при свечах. Традиционные рождественские мелодии прозвучат на арфе и флейте, включая классические произведения Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского, а также саундтреки из кино. Для удобства посетителей будет организован трансфер.

На выставках «В ожидании чуда», Музей истории Свияжска собраны новогодние и рождественские открытки, а также елочные игрушки из коллекции музея – подлинные символы праздника XX века. Открытки от дореволюционных евангельских и семейных сюжетов до советских индустриальных и космических мотивов рассказывают об истории страны не хуже учебников. А елочные игрушки – от первых стеклянных завозных до ярких и блестящих шаров 1970–1980-х – показывают, как менялись вкусы, технологии и мечты нескольких поколений.

Режим работы музея-заповедника в праздничные дни: 2–11 января 2026 года – с 9:00 до 18:00.