В «Яндекс.Драйве» рассказали о причинах ухода сервиса из Казани

Как сообщили корреспонденту «Татар-информа» в пресс-службе «Яндекс.Драйва», сервис продолжит работать для корпоративных клиентов и дальше развивать это направление. Однако для пользователей будет постепенно уменьшаться количество машин.

«С момента запуска "Драйва" в Казани прошло 3 года, и сейчас пришло время часть машин парка вернуть обратно лизинговому партнёру. Сейчас происходит много изменений, и из-за сложившейся ситуации на авторынке нет возможности обновить парк в городе. Точную дату прекращения работы каршеринга сервис сообщит позднее в приложении», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Вместе с тем в компании сообщили, что до этого времени пользователям по-прежнему будут доступны все тарифы, а также специальный тариф из Казани «в Москву», по которому до столицы России можно доехать от 3500 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что казанским пользователям «Яндекс.Драйва» пришло сообщение о том, что сервис прекращает свою работу в столице республики.