Из Казани ушел сервис каршеринга «Яндекс.Драйв»

Сегодня казанским пользователям каршерингового сервиса от Яндекса пришло сообщение о том, что «Яндекс.Драйв» прекращает свою работу в столице Татарстана.

Команда сервиса поблагодарила своих пользователей из Казани за то, что пользовались приложением, и пригласила их в другие города, где «Яндекс.Драйв» еще работает: Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Остается неизвестным, временный ли это уход из Казани или окончательный. «Татар-информ» направил запрос в компанию, чтобы выяснить причину и подробности такого решения.