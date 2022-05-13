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Происшествия
13 мая 2022  18:28
Павел Климчак

Из Казани ушел сервис каршеринга «Яндекс.Драйв»

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Сегодня казанским пользователям каршерингового сервиса от Яндекса пришло сообщение о том, что «Яндекс.Драйв» прекращает свою работу в столице Татарстана.

Команда сервиса поблагодарила своих пользователей из Казани за то, что пользовались приложением, и пригласила их в другие города, где «Яндекс.Драйв» еще работает: Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Остается неизвестным, временный ли это уход из Казани или окончательный. «Татар-информ» направил запрос в компанию, чтобы выяснить причину и подробности такого решения.

 

#яндекс.драйв
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