В Ялте введен режим ЧС из-за потопов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными ночными ливнями, сообщается на сайте администрации Крыма.

«В настоящий момент в Ялте объявлен режим „чрезвычайная ситуация“. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», — рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Глава города заверила, что ситуация со сдачей школьниками ЕГЭ находится под контролем.

«Детей будем вывозить военной техникой — в ее предоставлении оказывает помощь Росгвардия и командование Черноморским флотом, штаб по ЧС работает в здании администрации, все под контролем», — сказала она.

На странице местной администрации в Facebook сообщается, что власти объявили сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, на территории муниципального образования развернуто три пункта для обогрева людей. В эти пункты доставляют людей, найденных на улицах и в подтапливаемых помещениях и оказывают первую помощь. Также производится экстренное расселение людей в гостиницы и пансионаты южного берега Крыма.

На видео, снятых на улицах Ялты, которые наводнили социальные сети, видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что река в Ялте вышла из берегов и начала затапливать улицы.