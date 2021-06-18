В Ялте река вышла из берегов и затапливает улицы и переходы

Минувшей ночью в Большой Ялте выпало рекордное количество осадков, в связи с чем пешеходные переходы с Московской на Киевскую улицу были затоплены, а в районе улицы Ломоносова река вышла из берегов и создала угрозу подтопления жилых домов, сообщает пресс-служба администрации Республики Крым.

«Подтапливает хозяйственную зону „Крымэнерго“. Если сейчас затопят, то останемся без света. Всё нормально с больницами. Идут ЕГЭ, а такие есть части города, где не проехать. Улица Блюхера полностью перекрыта, потому что река вышла из берегов и перекрыла дороги. По Пушкина вода течет как по реке. Дождь будет идти целый день», — рассказала глава администрации города Ялты Янина Павленко.

По ее словам, мобильные бригады собираются соорудить баррикады из мешков с песком для отвода воды от многоквартирных домов. Повленко посоветовала жителям города и туристам оставаться дома.

Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются. По прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.

По данным Гидрометцентра, за ночь на горе Ай-Петри выпало 84 мм осадков, в то время как месячная норма здесь составляет 72 мм.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что глава Крыма Сергей Аксенов отправился в Керчь, где также выпало аномальное количество осадков. Часть жителей, чьи частные дома и участки ушли под воду, эвакуировали.