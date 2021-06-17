Аксенов отправился в пострадавшие от потопов районы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов после совещания с МЧС, поехал в пострадавшие от ночных ливней районы на востоке Крыма, сообщает радио Sputnik.

Аксенов осмотрел улицы Керчи, передвигаясь по селу на надувной лодке, сообщает ТАСС.

«Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплены этажи больницы, огромное количество жилых помещений, домов, коммерческих помещений, машины некоторые по крышу утоплены. К сожалению, придется долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате этой катастрофы природной. В причинах разберемся сейчас, никто без помощи не останется, и Ленинский, Белогорский, Кировский — все подтопленные поселки, по всем без исключения, будут меры, и последствия должны быть ликвидированы», — рассказал Аксенов.

Ранее из зоны затопления в селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей. Дамба в селе не выдержала такого количества осадков и 18 домовладений с участками ушли под воду.

На место приехала аэромобильная группировка для оказания помощи, подготовлены пункты временного размещения для жителей.

Накануне на полуострове было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, грозами и шквальным ветром.

В республиканском Гидрометцентре сообщили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, хотя июньская норма здесь составляет всего 48 мм.