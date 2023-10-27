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В Якутии школьникам официально запретили праздновать Хэллоуин
В Якутии Минобразования запретило праздновать Хэллоуин в школах и иных образовательных учреждениях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомство требует принять меры по недопущению празднования Хэллоуина. Всем образовательным учреждениям республики разосланы письма о запрете Хэллоуина.
Как отметили в Минобрнауки, в школах должны проводиться образовательные мероприятия, направленные на «сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, а также сохранение исторического наследия народов, проживающих в стране».
Ранее мы также сообщали, что в Елабужском районе объявили о проведении праздника – Тыквенного спаса. Выпадало празднование как раз на преддверие Хеллоуина, одним из важных атрибутов которого также является тыква. В свою очередь руководитель миссионерского отдела Казанской Епархии иерей Александр Ермолин отметил, что празднование Тыквенного спаса, как и Хэллоуина, не может иметь ничего общего с православными традициями.
«Сам Хеллоуин – это откровенно бесовской праздник, а Тыквенный спас – это попытка переделать праздник, но она неоднозначно соотносится с чувствами верующих, потому что слово “спас” в первую очередь это образ Спасителя, Иисуса Христа, и он важен для каждого православного человека», – сказал он.
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