В Хвалынске прошла церемония закрытия слета «Туриада-2021»

Церемония закрытия спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа состоялась в Хвалынске Саратовской области. Слет проводится под патронатом полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова.

Открывая мероприятие, полпред отметил высокий уровень организации слета, а также подчеркнул важность его дальнейшего развития. В том числе Комаров предложил сделать спортивно-туристический лагерь международным.

«Это не только хороший старт для будущих победителей всероссийских соревнований. Это новые друзья, неоценимый опыт сплоченности и работы в команде. Уверен, в жизни он обязательно пригодится, сделает вас настоящими бойцами, целеустремленными людьми», - сказал полпред.



По итогам соревнований первое место заняла команда Пермского края, второе - команда Удмуртии, а замыкает тройку лидеров в общекомандном зачете команда Саратовской области.

Ранее представители Татарстана Никита Желебовский и Дарья Гордеева стали победителями велогонки на «Туриаде».