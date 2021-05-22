news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  09:16

В Хвалынске прошла церемония закрытия слета «Туриада-2021»

news_top_970_100

Церемония закрытия спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа состоялась в Хвалынске Саратовской области. Слет проводится под патронатом полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова. 

Открывая мероприятие, полпред отметил высокий уровень организации слета, а также подчеркнул важность его дальнейшего развития. В том числе Комаров предложил сделать спортивно-туристический лагерь международным.

«Это не только хороший старт для будущих победителей всероссийских соревнований. Это новые друзья, неоценимый опыт сплоченности и работы в команде. Уверен, в жизни он обязательно пригодится, сделает вас настоящими бойцами, целеустремленными людьми», - сказал полпред. 

По итогам соревнований первое место заняла команда Пермского края, второе - команда Удмуртии, а замыкает тройку лидеров в общекомандном зачете команда Саратовской области.

Ранее представители Татарстана Никита Желебовский и Дарья Гордеева стали победителями велогонки на «Туриаде».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное