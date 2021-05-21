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Ру Тат
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21 мая 2021  14:34

Татарстанцы стали победителями велогонки на «Туриаде»

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Представители Татарстана Никита Желебовский и Дарья Гордеева стали победителями велогонки среди юниоров и юниорок сооветственно на проходящем в Балакове Саратовской области первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Состязания традиционно организованы в рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада» — на этот раз уже восьмого по счету.

Вторые места заняли Данила Зюзин из Нижегородской области и Карина Втюрина из Кировской, третьи — Максим Пономарев и Ольга Колупова, также представлявшие Кировскую область. В командном зачете опять-таки победил Татарстан. Второй оказалась Кировская область, третьей — Оренбургская, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Соревнования по спортивному туризму проходят не только на суше, но и на воде. В дисциплине «дистанция — водная — каяк» юные татарстанцы Даниль Каримуллин и Виктория Даукна стали третьими. При этом первые и вторые места достались представителям и представительницам Пермского края — Павлу Лапшину и Глебу Васькину, Полине Плехановой и Анне Смирновой соответственно.

Кроме того, состоялась командная гонка на водной дистанции с участием смешанных команд на двух каяках и катамаране. Она включала семь этапов, во время одного из них участники проводили даже спасательные работы.

Команда Татарстана сумела завоевать второе место. Среди ее участников были Ольга Козловская, Алина Галимова, Даниль Каримуллин и Михаил Юмаев. Победу одержала сборная Пермского края (Полина Плеханова, Софья Дзюина, Илья Плеханов и Иван Широков), а бронза досталась команде Пензенской области (Екатерина Богданова, Ксения Павлова, Антон Мельхов и Константин Мелихов).

Непосредственно после гонки татарстанец Азат Гадельшин рассказал: «С одной стороны, мы довольны своим результатом, но были некоторые моменты, которые нас расстроили. На этапе проводки судов у нас улетел каяк в воду, за это нам дали 200 штрафных секунд. Это не очень хорошо. Но при этом трассу мы прошли всего за десять минут». 

Представитель РТ не ошибся с итоговым результатом сборной республики: «Наше время без штрафных очков — 10 минут 45 секунд. Я считаю, что это хороший результат. По нашим подсчетам, мы пока занимаем второе место. Правда, огорчают штрафные баллы. Но мы надеемся, что войдем в тройку лидеров».

В этом году на восьмую «Туриаду» собрались около 500 участников из всех регионов Приволжского федерального округа — победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Живут участники лагеря в палаточном городке.

«Несмотря на пандемию [коронавируса], туристская жизнь в нашем округе не замерла. В непростых условиях нам удалось сохранить основные показатели. За год проведено 97 походов, на регулярной основе спортивным туризмом в округе занимаются 87 219 человек. Имеются положительные результаты всероссийского уровня. Назову лишь последние из них — на первенстве страны по лыжному туризму первое командное место среди субъектов РФ завоевали спортсмены из республики Марий Эл. А чуть ранее спортсмены этого туристского региона выиграли командный зачет чемпионата России по пешеходному туризму», — отметил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, комментируя достижения спортсменов округа.

«Туриада» в этом году открылась 18 мая и завершится сегодня, 21 мая. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, он должен принять участие в церемонии закрытия. В этом году лагерь организован в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Как и другие нацпроекты, он инициирован главой государства Владимиром Путиным.

#туриада
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