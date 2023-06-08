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В Хургаде от нападения акулы погиб россиянин
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Погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался россиянин, сообщает РИА Новости.
Молодой человек не был туристом, он – релокант, сообщает агентство.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что в египетском курортном городе акула напала на мужчину. Нападение акулы на туриста произошло сегодня рядом с отелем Dream Beach
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