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Происшествия 8 июня 2023 18:08

В Хургаде от нападения акулы погиб россиянин

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Погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался россиянин, сообщает РИА Новости.

Молодой человек не был туристом, он – релокант, сообщает агентство.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в египетском курортном городе акула напала на мужчину. Нападение акулы на туриста произошло сегодня рядом с отелем Dream Beach

#акула #Египет
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